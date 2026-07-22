«Натаскивал на людей»: Донцова добьется наказания для хозяина собаки, искромсавшей ее внука в Подмосковье

Писательница Дарья Донцова сообщила о нападении чужой домашней собаки на ее семилетнего внука Сашу в подмосковном селе Дубцы. Ребенок получил тяжелые травмы головы и был доставлен в Детский клинический центр имени Рошаля, где врачи обработали и зашили раны. Автор детективов прокомментировала ситуацию РЕН ТВ .

По словам Донцовой, инцидент произошел, когда ребенок играл возле дома. Собака, предположительно акита-ину, набросилась на мальчика внезапно, и спасти его смог только случайный прохожий, который отогнал животное и принес Сашу в дом. Писательница поблагодарила врачей, которые сделали все возможное для спасения внука.

При этом Донцова подчеркивает: ответственность за случившееся лежит не на животном, а на его хозяине.

«Собаку так воспитывали, так злобили специально, чтобы она нападала на людей. В этой ситуации виноват хозяин этой собаки», — заявила Донцова.

Семья уже обратилась в полицию, и писательница выразила уверенность, что владелец собаки понесет заслуженное наказание.

Ранее хозяин пса объяснил нападение на внука Донцовой.