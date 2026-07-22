Объятия против стресса: ученые выяснили, как поцелуи и прикосновения помогают приматам (и людям) выживать

Объятия, прикосновения и даже поцелуи перед стрессовыми ситуациями могут быть древним способом укреплять доверие, пишет BBC. Ученые из Даремского университета изучили поведение шимпанзе и бонобо и выяснили, что физический контакт помогает им спокойнее переживать конкуренцию за еду.

Исследователи наблюдали за человекообразными обезьянами в двух заповедниках в Демократической Республике Конго и Замбии. Эксперимент имитировал естественную ситуацию кормления: обезьяны знали, что скоро появится арахис, и ученые фиксировали их поведение за пять минут до этого.

Оказалось, что перед потенциальным конфликтом животные чаще трогали, обнимали и успокаивали друг друга. У шимпанзе, несмотря на их репутацию более агрессивных приматов, встречались особенно близкие формы контакта — вплоть до помещения пальцев в рот другой особи.

Профессор Занна Клей сравнила такое поведение с командным «собранием» перед важным матчем: не «я», а «мы». Обезьяны, которые вступали в физический контакт, чаще получали доступ к пище и ели рядом мирно.

Авторы работы в Proceedings of the Royal Society считают, что социальное прикосновение могло появиться задолго до языка — возможно, еще до разделения линий людей, шимпанзе и бонобо около семи миллионов лет назад.