Напоминалки вместо памяти: как удобные приложения меняют работу мозга

Цифровые приложения для напоминаний и заметки в телефоне помогают вовремя выполнить задачу, но могут лишать мозг практики, необходимой для самостоятельного запоминания, пишет PsyPost. Новое исследование, опубликованное в Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, показало: удобство уведомлений может иметь обратную сторону.

Психологи называют такой прием когнитивной разгрузкой: часть работы, которую раньше выполняла память, передается телефону, календарю или часам. Команда психолога Крейга Феллерса из Калифорнийского университета в Санта-Крузе решила проверить, помогают ли напоминания только здесь и сейчас или меняют сам процесс формирования памяти.

Участники двух онлайн-экспериментов выполняли задания со словами и одновременно должны были помнить о будущих действиях — например, нажать клавишу при появлении слова с определенными признаками. В одних условиях они полагались только на себя, в других одно из заданий сопровождалось заметной подсказкой.

Пока напоминания были доступны, они действительно почти полностью предотвращали ошибки. Но после их удаления участники, ранее опиравшиеся на подсказки, хуже вспоминали о будущих задачах, чем те, кто с самого начала тренировал память самостоятельно.

Авторы считают, что напоминания не являются нейтральным инструментом. Они повышают надежность в моменте, но могут снижать усилие, благодаря которому формируются более прочные внутренние навыки памяти.