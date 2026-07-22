Выбитый зуб бегемотника: в Калининградском зоопарке вернули к жизни 50-летнее панно

Полвека пустоты на стене бегемотника Калининградского зоопарка наконец-то затянулись — художница-керамистка Татьяна Ляшук восстановила уникальное панно, которое годами выглядело как «выбитый зуб» и царапало глаз каждому, кто смотрел на потертые плитки. Об этом сообщает Lenta.ru.

Идея реставрации зрела у художницы давно. По ее словам, пустоты на панно буквально преследовали ее — она не могла смотреть на утраченные фрагменты без желания вернуть им былую целостность. Однако работа оказалась настоящим квестом. Плитка 15 на 15 сантиметров, стандартная для советского времени, давно снята с производства, поэтому реставраторам пришлось покупать современную плитку и вручную подрезать ее под нужный размер.

Вторая проблема — цвет. Высокая влажность в вольере сделала свое дело: старые фрагменты покрылись налетом, и их оттенок исказился до неузнаваемости, из-за чего подобрать точный тон было почти невозможно.

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