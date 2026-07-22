Аммиак в кране: жителям российского города запретили пить и мыться

Жителям Верхней Салды в Свердловской области запретили использовать водопроводную воду для питья, приготовления пищи, мытья посуды и гигиенических процедур. Единственное разрешенное применение — смыв в унитазе. Причиной стало попадание в Исинское водохранилище воды из притоков реки Иса с превышением предельно допустимой концентрации аммиака, пишет E1.RU .

По информации местных властей, во время паводка в водохранилище попали загрязненные воды, в которых лабораторные исследования выявили опасное превышение аммиака. Жители заранее жаловались на отвратительный запах из крана, однако реальный масштаб проблемы стал ясен только после проверки. В городе организован подвоз чистой воды по нескольким адресам — на улицах Энгельса, Сабурова, Ленина, К. Либкнехта, Металлургов, Орджоникидзе и Труда, а также у Центральной районной больницы.

До устранения загрязнения для питьевых и бытовых нужд разрешено использовать только бутилированную или привозную воду. При появлении признаков отравления жителям рекомендовано немедленно обращаться за медицинской помощью.

Следственное управление СК России по Свердловской области возбудило уголовное дело. Председатель СК Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования. Причины и виновники загрязнения еще устанавливаются, но уже понятно, что ситуация в Верхней Салде — это не просто коммунальная авария, а серьезная экологическая проблема, требующая оперативного вмешательства.