Пьяный петербуржец «заминировал» салон красоты из-за ссоры с подругой

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор местному жителю, который в состоянии алкогольного опьянения поссорился с сожительницей и заявил в экстренные службы о бомбе в парикмахерской, сообщает Объединенная пресс-служба судов города.

Инцидент произошел в салоне красоты на улице Кустодиева. В ходе семейной ссоры нетрезвый петербуржец позвонил в экстренные службы и сообщил, что в парикмахерской заложена бомба. На место немедленно выехали сотрудники правоохранительных органов, однако проверка показала, что тревога была ложной. Личность звонившего быстро установили.

На судебном заседании мужчина полностью признал вину. В свое оправдание он рассказал, что в ту ночь употреблял алкоголь — предположительно водку, но, как выяснилось позже, это был хлороформ. Обвиняемый заявил, что после этого случая бросил пить, практически не выходит из дома и просил суд о снисхождении. Однако суд не смягчил наказание: петербуржцу назначили 3 года и 2 месяца лишения свободы в колонии общего режима.

История, начавшаяся с бытовой ссоры, закончилась реальным сроком — напоминание о том, что ложный вызов спецслужб имеет серьезные последствия.