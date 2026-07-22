Кровь на белых кроссовках — не приговор: эксперт раскрыла способ, который спасет обувь за пару минут

Лето — время прогулок, а с ними и мозолей на ногах, которые оставляют на любимых белых кроссовках пятна крови, от которых, кажется, нет спасения. Но, как оказалось, паниковать рано: руководитель системы по управлению знаниями бытовой химии Ольга Рыжкова раскрыла рабочий способ, который удалит следы без следа и без вреда для ткани. Об этом сообщает «Газета.ru».

Главное правило — никакой горячей воды! Кипяток, вопреки народным советам, только закрепит загрязнение в волокнах, превратив его в вечное напоминание о неудачной прогулке. Вместо этого эксперт советует смочить пятно прохладной водой, затем нанести пятновыводитель и оставить на некоторое время.

После этого аккуратно потереть мягкой тканью или щеткой средней жесткости и промыть. Если с первого раза не получилось — не беда, процедуру можно повторить. Финишный штрих — постирать кроссовки с гелем для спортивных и мембранных тканей, который деликатно удалит остатки загрязнений и освежит внешний вид.

Рыжкова подчеркнула, что этот метод работает именно благодаря холодной воде и правильному пятновыводителю, а не агрессивной химии или отбеливателям, которые могут разрушить структуру материала. Особенно актуально для белой обуви, где даже малейшее пятно видно за версту. Теперь не нужно покупать новую пару или прятать следы под шнурками — достаточно нескольких минут и подручных средств.

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