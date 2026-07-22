В 2026 году лимонная и огуречная вода сдали позиции — на сцену вышла томатная. Напиток стремительно набирает популярность в соцсетях, велнес-блогах и кафе Подмосковья. Шеф-повар подмосковного ресторана Альберт Ушаков рассказал REGIONS , что это за тренд, чем он полезен и как легко повторить рецепт на домашней кухне.

В отличие от привычного томатного сока, здесь ключевую роль играет текстура. Томатная вода — это не пюре, а именно прозрачный сок, отделенный от мякоти. Готовят его из свежих спелых или даже перезрелых помидоров, разбавляют водой и подают охлажденным. Результат — деликатная, почти невесомая текстура и освежающий, не перегруженный вкус.

Полезные свойства томатной воды:

Поддержка сердца и сосудов. Напиток помогает снижать уровень «плохого» холестерина, укрепляет стенки сосудов и нормализует артериальное давление. Особенно полезен гипертоникам и метеозависимым людям.

Укрепление иммунитета. Витамин С и антиоксиданты в составе защищают клетки от повреждений и повышают сопротивляемость организма инфекциям.

Мочегонный эффект. Томатная вода выводит лишнюю жидкость, уменьшая отеки, но при этом не обезвоживает организм в отличие от кофе или сладкой газировки.

Улучшение пищеварения. Клетчатка и пектин поддерживают здоровую микрофлору кишечника и способствуют мягкому очищению.

Низкая калорийность. На 100 мл приходится всего 15–18 ккал — идеальный выбор для тех, кто следит за фигурой.

Важно: томатная вода не заменяет обычную питьевую воду. Нутрициологи рекомендуют пить не более 1–2 стаканов в день. При гастрите с повышенной кислотностью или язве желудка перед употреблением стоит проконсультироваться с врачом.

Как приготовить томатную воду дома:

Ингредиенты: помидоры — 1–2 кг, соль по вкусу, марля или хлопчатобумажная ткань, дуршлаг и глубокая миска.

Шаг 1. Подготовка. Помидоры вымыть, удалить поврежденные и подгнившие участки, нарезать крупными кусками, посолить и размять руками.

Шаг 2. Отцеживание. Дуршлаг накрыть марлей в 2–3 слоя, выложить томатную массу, поставить конструкцию над глубокой миской.

Шаг 3. Ожидание. Убрать в холодильник на 12–14 часов. Сок должен стекать медленно — так он получится максимально прозрачным и чистым.

Шаг 4. Хранение. Готовую томатную воду перелить в емкость. Хранить в холодильнике до 5 дней или заморозить в формочках для льда.

Как использовать томатную воду:

Основа для холодных супов вместо бульона — с зеленью и овощами.

Добавка в соусы вместо воды — для насыщенности и аромата.

Летний коктейль с тоником, солью, лимоном и перцем — безалкогольная версия «Кровавой Мэри».

Заправка для салатов вместо уксуса или лимонного сока.

Тушение рыбы или овощей — они становятся сочными и ароматными.

Шеф-повар отмечает, что томатная вода — не просто модный тренд, а классика средиземноморской кухни, которую легко повторить на любой кухне.