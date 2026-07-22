Депутат Мособлдумы проверил ремонт на улице Горького в Пушкино

Депутат Мособлдумы Михаил Ждан совместно с представителями дорожных служб провел инспекцию ремонтных работ на улице Горького в Пушкино — на участке от пересечения с Надсоновской до улицы Чехова. В рамках проекта «Безопасные качественные дороги» здесь обновляют не только асфальт, но и всю инфраструктуру: появятся дополнительные парковки, расширение проезжей части и новые тротуары в местах, где раньше скапливалась вода.

Улица Горького вошла в «Народную программу» и стала одним из ключевых объектов этого года. Как отметил Михаил Ждан, жители неоднократно жаловались на проблемные участки, где после дождей скапливалась вода и было неудобно ходить пешеходам. Теперь эти недочеты учтены в проекте: вместе с дорожным полотном приведут в порядок и прилегающую территорию. Всего в этом году в Городском округе Пушкинский отремонтируют 11 дорог общей протяженностью около 6,5 км. Работы развернуты не только в Пушкино, но и в Ивантеевке, Софрино, Черкизово и Красноармейске.



В прошлом году в округе уже привели в порядок 14 дорог протяженностью 13,5 км. Тогда новые покрытия появились в Пушкино, Ивантеевке, Софрино, Зеленоградском, а также в деревнях Степаньково и Горенки. Благодаря системной работе удается ежегодно увеличивать число качественных дорог, делая передвижение комфортнее и безопаснее как для водителей, так и для пешеходов.