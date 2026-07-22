Август будет дубаком в Подмосковье? Чем на самом деле вызван аномальный июльский листопад

Во дворах, парках и на улицах Подмосковья уже сейчас можно заметить опавшие листья — многие жители встревожились, не станет ли август холодным и не придет ли осень раньше срока. Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин в беседе с REGIONS объяснил, что делать такие выводы пока преждевременно.

Июльский листопад — явление не такое уж редкое, но далеко не всегда оно связано с погодой. Как пояснил метеоролог, причин может быть множество: состояние грунта, уровень грунтовых вод, питание деревьев, активность насекомых-вредителей и другие факторы. Одной только погодой все объяснить нельзя. К тому же этим летом в Подмосковье не было ни продолжительной экстремальной жары, ни затяжной засухи, которые могли бы спровоцировать массовое увядание листвы.

Что касается прогнозов на август, то здесь синоптики единодушны: ранний листопад — не повод паниковать. В разные годы деревья ведут себя совершенно по-разному. Например, два года назад листва активно желтела и опадала уже в конце августа, а в прошлом сезоне деревья оставались зелеными почти до октября. Поэтому делать вывод о холодном конце лета исключительно по листопаду — ошибка.

Ильин подчеркивает, что оценивать такие изменения должны не только метеорологи, но и специалисты по состоянию деревьев и растений. Пока же никаких серьезных оснований считать июльский листопад предвестником ранней осени или резкого похолодания нет. Природа просто подает сигналы, но расшифровывать их надо с осторожностью.