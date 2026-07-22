Новое оборудование в Пушкинской больнице: операции станут безопаснее

В стационары Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В.Н. поступило современное электрохирургическое оборудование. Системы для аргоноплазменной коагуляции и радиоволновые аппараты уже работают в стационарах №1 и №2. Техника позволяет хирургам минимизировать кровопотерю во время операций и делает вмешательства более безопасными для пациентов.

Новое оборудование поступило в медучреждение в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Электрохирургические коагуляторы применяются при самых разных операционных вмешательствах: от общехирургических до узкоспециализированных. Их главное преимущество — возможность одновременно рассекать ткани и прижигать сосуды, что значительно сокращает риск кровотечений и ускоряет восстановление пациентов.



Как отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин, оснащение больниц современной техникой напрямую влияет на доступность и качество медицинской помощи.



В этом году в подмосковные больницы уже поставлено 78 единиц электрохирургического оборудования на общую сумму более ₽165,3 млн. До конца года планируется поставить еще 56 единиц. Таким образом, регион планомерно обновляет парк медицинской техники, делая высокотехнологичную помощь более доступной для жителей.