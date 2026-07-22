75 отжиманий в 75 лет: Газманов раскрыл секрет молодости

75-летний Олег Газманов каждое утро делает 75 отжиманий — и это главный секрет его молодости, который он раскрыл публично. Певец, выглядящий на добрых 20 лет моложе своего паспортного возраста, рассказал, что зарядка для него — не просто привычка, а ритуал, который поддерживает тонус и форму. Об этом сообщает KP.ru.

Певец признался, что его система проста и гениальна: каждый год он добавляет по одному отжиманию, и теперь в 75 лет делает 75 раз за один подход. Это не просто физическая нагрузка, а психологический якорь, который стимулирует его не пропускать тренировки.

Кроме отжиманий, в утренний комплекс входят упражнения на разные мышцы и дыхательная гимнастика Стрельниковой, которая насыщает организм кислородом и улучшает самочувствие. Газманов уверен, что именно сочетание силы и дыхания помогает ему сохранять энергию и ясность ума.

Что касается питания, артист не придерживается жестких диет, но в последний год сознательно ограничивает сладкое. Он не мучает себя голодовками, но исключил избыток сахара, что положительно сказалось на фигуре и общем состоянии. По его словам, главное — не лишать себя удовольствия, но знать меру. И это правило он соблюдает неукоснительно.

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