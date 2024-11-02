3D-сканер начали использовать в Подмосковье для обследования зданий в рамках капремонта

3D-сканер начали использовать сотрудники ГБУ МО «УТНКР» в Подмосковье для обследования зданий в рамках капремонта. Об этом рассказали в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Благодаря использованию лазерного сканера FARO FOCUS S150 можно быстро выявлять скрытые дефекты и точно оценивать состояние зданий. Устройство позволяет получать данные на расстоянии до ста пятидесяти метров.

Как отметил глава министерства Антон Велиховский, использование подобных устройств при обследовании зданий дает возможность оперативно и точно выявлять проблемы и разрабатывать эффективные решения.