Не опята и не сыроежки: в лесу Подмосковья обнаружили гриб, похожий на белоснежный коралл

В минувшие выходные в лесу Красноармейска местные жители сделали необычную находку — гриб, который больше напоминает белоснежный морской коралл, чем привычный лесной трофей. Фотографией ежовика коралловидного поделились в городском паблике, сообщил REGIONS.

Среди привычных опят, подберезовиков и сыроежек гриб, который скорее ожидаешь увидеть на дне теплого моря, привлек внимание любителей тихой охоты. Белоснежный ежовик коралловидный разрастается десятками тонких веточек с иголочками и действительно напоминает настоящий коралл. Находку заметили 6 сентября, а после публикации несколько жителей рассказали в комментариях, что тоже встречали похожие грибы в окрестностях Красноармейска.

Увидеть такой «лесной коралл» — большая удача. Ежовик коралловидный встречается значительно реже привычных съедобных грибов и растет не на земле, а на древесине — старых стволах, пнях и валежнике. Поэтому даже опытный грибник может годами ходить по лесу и ни разу с ним не столкнуться.

Перепутать взрослый экземпляр с обычным грибом сложно: у него нет привычной шляпки, а все плодовое тело похоже на миниатюрное белое дерево или морской коралл, ветви которого покрыты многочисленными свисающими шипиками. Именно поэтому необычную находку лучше оставить там, где она выросла. Редкий гриб можно рассмотреть и сфотографировать, но срывать такой лесной «коралл» ради необычного трофея не стоит, считают эксперты.

Ранее сообщалось, что грибница может занимать площадь восьми футбольных полей.