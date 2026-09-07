Подмосковные фигуристы одержали победу на втором этапе юниорского Гран-при в Бангкоке
Фигуристы Подмосковья одержали победу на втором этапе юниорского Гран-при
Фото: [Федерация фигурного катания на коньках России]
Подмосковные спортсмены Мария Фефелова и Артем Валов (областное Училище олимпийского резерва № 3) одержали победу в рамках второго этапа юниорского Гран-при по фигурному катанию в танцах на льду, который прошел в Бангкоке (Таиланд). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Им удалось установить новый личный рекорд и набрать 100,76 балла. На втором месте оказались американцы, на третьем – французские фигуристы.
Соревнования представляют собой серию международных соревнований, организованных Международным союзом конькобежцев (ISU). Она служит важным этапом отбора в финал юниорского Гран-при и проводится под эгидой ISU.
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