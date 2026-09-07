Королеву присвоили почетное звание «Город трудовой доблести»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении подмосковному Королеву почетного звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Брынцалов напомнил, что инициатива исходила от ветеранского сообщества городского округа. В 2025 году ветераны обратились к региональным депутатам с соответствующей просьбой. Ходатайство было поддержано областным парламентом и правительством региона.

«В годы Великой Отечественной войны жители внесли неоценимый вклад в общую Победу: сутками работали на оборонных заводах, возвращали в строй подбитую авиацию и снабжали фронт боеприпасами», — подчеркнул Брынцалов.

Спикер регионального парламента также отметил, что Королев занял место в одном ряду с другими подмосковными городами, удостоенными этого статуса, — Коломной, Подольском и Ступино.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Королев с рабочим визитом. В его рамках он проверил готовность школы № 1 к открытию после ремонта.