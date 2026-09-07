Депутат Жолобов рассказал о важности контроля за ходом выборов

Контроль за ходом выборов является одним из ключевых элементов их проведения, поэтому важно обеспечить наблюдение в помещениях для голосования, при выездном голосовании на дому, а также за подсчетом голосов и оформлением протоколов. Об этом РИАМО заявил член комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Олег Жолобов.

По его словам, в роли общественных контролеров выступают представители всех политических партий и кандидатов, члены Общественной палаты. Они следят за соблюдением закона, отслеживают процедурные моменты и фиксируют возможные нарушения.

«Избиратели доверяют тем, кто берет на себя эту ответственную миссию — активным, неравнодушным гражданам, наделенным соответствующими полномочиями. Люди понимают: созданы все условия, чтобы каждый мог реализовать свое конституционное право, а сами выборы прошли честно, открыто и прозрачно», — заявил Жолобов.

Депутат добавил, что общественный контроль существенно повышает доверие граждан к процедуре и к итоговым результатам.

Голосование на выборах в Госдуму и Мособлдуму пройдет 18, 19 и 20 сентября. Избиратели смогут посетить участок лично, проголосовать электронно, не выходя из дома (ДЭГ), или пригласить членов комиссии к себе домой. Помимо основных федеральных и региональных выборов, в этот же трехдневный период состоятся муниципальные выборы в нескольких округах: Химки, Коломна, Лобня и Пушкинский. В дни голосования все участковые комиссии будут работать с 08:00 до 20:00.

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