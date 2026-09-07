В Подмосковье жители подали более 17 тыс. заявлений на оформление соцкарты

На прошлой неделе жители Подмосковья подали более 17 тыс. электронных заявлений на выдачу, замену и прекращение действия социальной карты, сделать это можно через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услугу можно найти в разделе «Поддержка» – «Соцкарты и документы», для подачи заявки нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА и заполнить электронную форму. В случае оформления заявки на получение соцкарты для ребенка, умный сервис сам проверит данные и покажет список детей, на которых можно оформить карту.

Соцкарта предоставляет бесплатный проезд на транспорте области, Москвы и железнодорожном транспорте в пригородном сообщении. Кроме того, она позволяет получить скидки в некоторых магазинах и аптеках. Оформить ее могут льготные категории граждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.