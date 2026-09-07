«У нас все получилось»: Нонна Гришаева и Александр Нестеров отметили 20 лет брака
StarHit: Нонна Гришаева показала архивные снимки с мужем в годовщину свадьбы
Фото: [соцсети]
55-летняя актриса Нонна Гришаева и ее 43-летний муж Александр Нестеров отметили 20-летний юбилей совместной жизни, сообщил StarHit. 5 сентября пара отпраздновала фарфоровую свадьбу.
Артистка поделилась с поклонниками архивными фотографиями и трогательным постом.
«А просто надо в это поверить. Вот у нас же все получилось. Вместе 20 лет уже! Вот как-то так…» — написала Нонна.
В комментариях актрису поздравили сотни фанатов. Ей и мужу поклонники пожелали долгих лет жизни и счастливой семейной жизни.
У Гришаевой двое детей. Старшая дочь Анастасия родилась в 1996 году в браке с музыкантом Антоном Деровым. Позже актриса встретила Нестерова, и в 2006 году они поженились. Через несколько месяцев у них родился сын Илья.
Ранее Нонна Гришаева показала редкое совместное фото с сыном.