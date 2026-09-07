В Московской области запустили акцию по сбору яблок и бахчевых

В Подмосковье запустили акцию по сбору яблок и бахчевых, жители смогут сдать излишки плодово-бахчевой продукции в специальные контейнеры до 28 сентября. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Пункты приема открылись вблизи СНТ, у овощных палаток, сельхозрынков и бахчевых развалов. В общей сложности в регионе развернуто более 100 брендированных площадок.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отметил, что конец августа и начало сентября — пора сбора урожая. В эти недели нагрузка на контейнерные площадки заметно растет, особенно в СНТ. В связи с этим организаторы вновь запустили акцию - собранный урожай направят на перерабатывающие предприятия для производства экокомпоста.

Найти ближайший пункт приема можно на интерактивной карте, которая опубликована на официальном сайте.

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