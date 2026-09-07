«Очень странно и обидно»: Соболев высказался о неназначенном пенальти в матче с ЦСКА

По ходу матча ЦСКА получил право на 11-метровый за удар Соболева локтем в голову сопернику. Позже в похожей ситуации на пенальти претендовал «Зенит», а Соболев в этом эпизоде оказался уже в роли пострадавшего. Однако арбитр Андрей Прокопов падение нападающего «Зенита» проигнорировал.

«Защитник ЦСКА попал мне в голову, и это два абсолютно идентичных момента, если сравнивать с тем, когда пенальти поставили нам. Поэтому я был уверен на 100%, что это тоже 11‑метровый. Даже загадал, в какой угол буду бить. Судья сказал мне, что они смотрят момент. Прошло какое‑то время, спросил ещё раз: «По‑прежнему смотрите?» На что арбитр ответил: «Уже нет, вы ударились головами». Было очень странно. И обидно, конечно», — рассказал Соболев.

ЦСКА поднялся на вторую позицию в РПЛ с 15 очками, «Зенит» занимает пятое место, набрав 12 баллов. Соболев с шестью голами лидирует в споре бомбардиров.

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