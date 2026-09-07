«Выглядит на 10 лет моложе»: звезда «Отеля Элеон» Ксенофонтова неожиданно сменила имидж

53-летняя звезда сериала «Отель Элеон» решила обновить имидж, пишет Super. Актриса поделилась в личном блоге фотографиями с новой стрижкой и обновленным цветом волос.

Поклонники сразу отметили, что такой образ очень идет артистке, освежает ее внешность и визуально делает моложе. В комментариях пользователи оставили множество комплиментов, отметив, что Елена сбросила целых 10 лет благодаря новому образу.

Фото: [ соцсети ]

«Как эта стрижка молодит», «Дива», — написали фанаты.

Ксенофонтова воспитывает двоих детей. В 2020 году в телепрограмме «Секрет на миллион» актриса впервые публично рассказала о диагнозе старшего сына — расстройстве аутистического спектра.

Несмотря на трудности, Елена остается активной и продолжает радовать поклонников как своей игрой в кино, так и смелыми образами.

Ранее актриса Юлия Снигирь восхитила фанатов откровенной фотосессией в кружевном белье.