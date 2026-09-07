В Балашихе на 85% завершили капремонт дошкольного отделения школы № 6

В Балашихе продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения средней общеобразовательной школы № 6, расположенной в микрорайоне Саввино, ул. 1 Мая, д. 6, строительная готовность дошкольного учреждения превысила 85%. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В работах задействованы 50 человек и восемь единиц техники, они ведут пусконаладочные работы, чистовую отделку, ремонт кровли и фасада, благоустройство прилегающей территории, монтаж инженерных коммуникаций.

Площадь здания составляет более 1,2 тыс. кв. м. В нем также проведут полную замену инженерных систем, поставят новую мебель и оборудование, проведут благоустройство прилегающей территории. Ремонт завершат в IV квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.