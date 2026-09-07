Паспортный возраст против биологического: насколько ученые приблизились к откату старения

Ученые пытаются точнее определить, что на самом деле означает «обратить старение вспять», сообщает ScienceAlert со ссылкой на публикацию в журнале Cell Metabolism. этот вопрос приобретает все большую практическую значимость, поскольку методы, нацеленные на регуляцию процессов старения, уже переходят к клиническим испытаниям на людях.

Авторы работы, Джесси Поганик и Вадим Гладышев из Гарвардской медицинской школы, предлагают оценивать не только биологический возраст по анализам, но и реальные функции организма: силу мышц, подвижность, память, иммунные показатели и устойчивость эффекта после вмешательства.

Биологический возраст рассчитывают по признакам, которые обычно меняются с годами. Если показатель снижается, это означает, что измеряемые маркеры стали больше похожи на профиль более молодых людей. Но, как подчеркивает Поганик, это не равнозначно полному обращению старения вспять: сам процесс старения, как и время, идет в одном направлении.

Исследователи также предупреждают, что такие тесты хорошо подходят для групп испытуемых, но их точность для оценки конкретного человека еще требует подтверждения. Результаты могут существенно зависеть от выбранного метода.

Авторы считают, что убедительный признак омоложения должен сочетать несколько факторов: улучшение молекулярных маркеров, реальные функциональные изменения и повторяемость результата. Пока это скорее концептуальная рамка для будущих исследований, чем готовый способ доказать, что человек действительно стал биологически моложе.