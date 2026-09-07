Около ₽3,7 млрд направят на развитие субъектов МСП Подмосковья в 2026 году

Около ₽3,7 млрд направят на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Подмосковья в 2026 году. Об этом сообщает Московская областная дума.

Средства предусмотрели в рамках программы «Предпринимательство Подмосковья». Общий объем ее финансирования в этом году превышает ₽16,5 млрд.

В августе 2026 года число субъектов МСП в регионе составило почти 470 тыс. Это более чем на 21 тыс. больше, чем годом ранее. Для сравнения, в 2021 году в реестре насчитывалось 354 тыс. субъектов МСП.

В числе ключевых направлений поддержки — субсидии на затраты на закупку оборудования для модернизации производства, возмещение до половины затрат на услуги интернет-площадок для продажи товаров и др.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустил первый производственный корпус ГИП «Титан» в Ленинском округе.