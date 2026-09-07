В Жуковском на 95% завершили капремонт дошкольного отделения СОШ №12

В дошкольном отделении средней общеобразовательной школы №12 (ул. Макаревского, 3а) в Жуковском завершается капитальный ремонт, строительная готовность объекта достигла 95,5 %. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся в рамках областной государственной программы, в них задействованы 75 рабочих, четыре инженерно‑технических специалиста и три единицы техники. Они ведут комплексные работы, среди ключевых задач — гидроизоляция чаши бассейна, монтаж фасада и металлоконструкций, установка оборудования кухни, сборка и расстановка мебели, а также монтаж электрических и слаботочных систем.

Площадь здания составляет более 2,5 тыс. кв. м. В нем проведут внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замену всех инженерных сетей и сантехнического оборудования, обновят фасад и кровлю, модернизируют пищеблок, закупят новую мебель и оборудование и не только. Детский сад откроют в четвертом квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве и капремонте школ к новому учебному году.