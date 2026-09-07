В Балашихе произошла добрая история, которая едва не закончилась трагедией для ее главного героя — кота, которого хозяева выбросили на помойку в заклеенной скотчем коробке. Однако благодаря неравнодушным жителям животное не только избежало мучительной смерти, но и обрело новый дом. Подробностями с REGIONS поделились участники событий.

Все началось с того, что на контейнерной площадке дети услышали мяуканье из коробки и решили помочь попавшему в беду питомцу. Так кот оказался у жительницы Балашихи Светланы, которая работает в местном торговом центре.

«Дети шли мимо мусорки и услышали мяуканье, которое доносилось из коробки, заклеенной скотчем. После того, как они открыли коробку, кот убежал, и поймать его удалось только на следующий день. В ТЦ дети принесли кота, чтобы купить ему ошейник, так как якобы нашли девушку, готовую его взять, но потом выяснилось, что другие члены семьи оказались против, и я решила временно приютить его», — рассказала Светлана.

Первая ночь на новом месте выдалась тревожной. Кота пришлось закрыть в отдельной комнате, поскольку в квартире жила другая кошка. Животное почти не спало и постоянно мяукало. Светлана предположила, что именно из-за полового созревания и слишком активного поведения прежние владельцы и решили избавиться от питомца. Чтобы избежать подобных проблем в будущем, она на следующий день отвезла кота к ветеринару, где его кастрировали и провели обследование.

Фото: [ личный архив Алексея Аникушина ]

Параллельно Светлана дала объявление в местных чатах о поиске новых хозяев. Первые желающие забрать кота оказались не готовы лечить его от выявленных незначительных заболеваний и вернули животное. Однако, как выяснилось позже, это было к лучшему.

«До первого пристройства мне позвонил мужчина по имени Алексей, который тоже хотел взять кота, но я сказала, что его уже забрали. Пришлось связаться с ним снова, и он с радостью подтвердил свое намерение. В итоге кота отвезли на новое место жительства в Москву, где уже все было готово: лежанка, игрушки, лоток и корм, а главное — Алексея не испугали проблемы со здоровьем, и он с готовностью взялся за его лечение», — рассказала Светлана.

Новый хозяин Алексей признался REGIONS, что давно мечтал завести питомца. Узнав историю кота, сразу решил — это судьба. Когда ему сказали, что животное уже пристроили, он очень расстроился, потому что «влюбился в кота с первого взгляда». Однако спустя время кот все-таки оказался у него.

«А через два дня мне позвонили и снова предложили взять кота, поэтому он мне достался по судьбе. Дома он обжился с первой минуты. Везде походил, сразу сходил в туалет в лоток, поиграл, очень ласковый и тактильный кот, он у меня на груди часами может лежать и мурлыкать», — поделился Алексей.

Сейчас питомец, которого Алексей назвал Оззи, проходит курс лечения, относится к процедурам спокойно и с благодарностью принимает заботу, отвечая на доброту лаской. Новый хозяин держит связь со Светланой, регулярно делится фотографиями и рассказывает, как обживается кот.

Алексей выразил спасительнице благодарность за ее отзывчивость и подчеркнул, что это человек с большим сердцем. В завершение он обратился ко всем с пожеланием не проходить мимо животных, которые нуждаются в помощи, и поддерживать их по возможности едой, водой или кровом, напомнив: для людей животные — лишь часть жизни, а для них люди — целая жизнь.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья посетили раздел о питомцах на портале госуслуг 50 тыс. раз.