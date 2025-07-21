Администрация Подольска: около 80 участников «Активного долголетия» ежедневно выходят на тренировки
В администрации Подольска рассказали о работе клуба «Активного долголетия»
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
В администрации Подольска рассказали о работе местного клуба проекта «Активное долголетие». Он открыт на базе СК «Труд» на улице К. Готвальда, 4.
Как отметили в администрации, в округе на тренировки каждый день выходят порядка 80 участников программы. Они занимаются йогой и скандинавской ходьбой, делают зарядку.
Тренер Владимир Васильев проводит по пять занятий в день. Они проходят в самых крупных парках округа. После занятий участники могут вместе пойти в кафе или на маникюр.
В ближайших планах — культурно-спортивный десант с теплоходной экскурсией и прогулка по центру столицы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что проект «Активное долголетие» должен развиваться.