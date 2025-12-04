Администрация Подольска предоставила автобусы участникам «Активного долголетия» для посещения «Мосфильма»

Администрация городского округа Подольск предоставила автобусы для культурно-познавательной поездки представителей старшего поколения. Около 90 участников группы «Радость движения» проекта «Активное долголетие» посетили с экскурсией студию «Мосфильм».

В программе экскурсии было знакомство со съемочными площадками и уникальными экспонатами музея киностудии.

В группе «Радость движения» занимаются около 300 человек. Тренировки сочетают физическую активность с культурным просвещением — участники регулярно выбирают интересные локации вблизи Подольска для коллективных посещений.

В ближайших планах группы — участие в церемонии чествования, которая пройдет в спортивном комплексе «Труд». Команда клуба вошла в пятерку лучших на чемпионате России по фоновой ходьбе и будет отмечена за этот спортивный успех.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность программы «Активное долголетие».