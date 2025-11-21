Аграриям Подмосковья напомнили о возможности получения субсидий на покупку сельхозтехники

В Подмосковье стартовал отбор на получение субсидий на покупку или аренду сельскохозяйственной техники. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В рамках первого отбора можно получить субсидию на покупку техники, в рамках второго — на аренду. Объем финансирования первого конкурса составляет более 268 млн руб., второго — свыше 67 млн руб. Подать заявку можно до 14 декабря.

В этом году на поддержку аграриев в области предусмотрели более 30 видов субсидий.

Сейчас в парке сельскохозяйственной техники Подмосковья насчитывается более 3,9 тыс. тракторов, а также 680 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, каких результатов добился регион в аграрной сфере.