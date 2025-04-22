Акции для участников СВО и ветеранов пройдут в парикмахерских и ТЦ Подольска

В парикмахерских и торговых центрах Подольска ко Дню Победы проведут акции для ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО. Об этом рассказали в администрации округа.

Так, в десяти парикмахерских можно будет бесплатно подстричься. Также будет доступно бесплатное посещение банного комплекса «Бани Алексеева» и Климовских общественных бань.

Кроме того, в восьми кафе, ресторанах и загородных клубах округа будут доступны скидки. Дети участников СВО смогут бесплатно посещать игровые комнаты в ТЦ «Юбилейный» и «Октябрьский». Помимо этого, планируются бесплатные показы в кинотеатре КАРО ТЦ «Капитолий» и в ТРК «Кварц».

Подробная информация доступна по телефону: +7(4967)-55-57-56.

Ранее в Подольске еще одного ветерана наградили знаком почетного гражданина округа.