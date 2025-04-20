Еще один ветеран в Подольске награжден знаком почетного гражданина округа
Глава Подольска вручил ветерану Косову знак почетного гражданина округа
Фото: [Администрация Подольск г.о.]
Глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов навестил ветерана Великой Отечественной войны Сергея Косова и вручил ему знак почетного гражданина округа.
В гости к ветерану помимо главы округа пришли руководитель подольского отделения Ассоциации участников СВО Игорь Науменков и военнослужащие. Сергею Косову обещали заглянуть еще до начала майских праздников. Как отметил Григорий Артамонов, все сделали по плану, тем более, что появился замечательный повод встретиться.
Гости с уважением и теплом побеседовали с Сергеем Косовым, поблагодарили за службу и труд, а также вручили знак почетного гражданина Подольска.
«Остаемся рядом с нашими ветеранами не по долгу, а по зову сердца. Их подвиги — не страницы учебника, а живая память, которую мы бережно храним и передаем. И пока мы рядом, эта связь времен будет только крепнуть», — сказал Артамонов.
Напомним, Сергей Косов застал войну в возрасте 17 лет. После Победы над фашистами отправился в новое место боевых действий: в гущу советско-японской войны. Демобилизовался он в 1950 году. Когда Косов ушел со службы, то посвятил себя труду в конструкторском бюро точного машиностроения в Климовске.
Отметили, что ветеран проявил самоотверженность, внес вклад в Победу и оборонную безопасность страны.
Ранее сообщалось, что глава Подольска вручил знак почетного гражданина ветерану Борису Ивановичу Гинкуле.