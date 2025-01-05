Акция по сбору елок на переработку пройдет в Подмосковье

Экологическая акция «Сдай на переработку и елки, и иголки!» начнется в Подмосковье 15 января, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Мероприятие будет проходить до 10 февраля. В его рамках жители могут сдать новогодние деревья в специальные контейнеры. Все собранные деревья передадут на переработку. На специализированных предприятиях их измельчат в щепу.

Полученную щепу можно использовать в разных сферах, в том числе в благоустройстве для отсыпки троп и клумб, в сельском хозяйстве для предохранения почвы от пересыхания.

Все пункты приема деревьев были нанесены на интерактивную карту.