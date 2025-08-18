Акция «Трезвый водитель» прошла в Химках. В ее рамках сотрудники Госавтоинспекции и общественники провели рейд на круговой развязке Юбилейного проспекта.

До этого в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали о снижении числа ДТП с погибшими и ранеными.

В ходе акции водителям предложили примерить медиаочки, искажающие реальность, чтобы понять, как видит мир человек в состоянии алкогольного опьянения.

Общественная организация «Союз безопасности дорожного движения» совместно с сотрудниками Госавтоинспекции третий год проводят акцию «Без промилле».

За полгода Госавтоинспекция Химок выявила более 200 случаев вождения в нетрезвом виде. 23 водителя были привлечены к уголовной ответственности.

