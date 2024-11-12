Акцию по раздельному сбору отходов проведут в Подмосковье

В эту субботу жители и гости городского округа Люберцы смогут принять участие в акции по раздельному сбору отходов, которая пройдет в Центральном люберецком парке. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ведомстве уточнили, что активисты будут принимать вторсырье по списку экологического центра «Собиратор». Они будут принимать только чистые и компактно сложенные отходы. Для гостей мероприятия также будет работать фримаркет, где все желающие смогут обменяться ненужными вещами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.