Александр Мамлай проверил содержание территорий в микрорайоне Фетищево Подольска

Первый заместитель главы Подольска Александр Мамлай проверил состояние общественных и дворовых территорий в микрорайоне Фетищево. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.

Мамлай проверил содержание подъездов и пообщался с жителями. Он поручил разместить информационные стенды и убрать рекламные листовки в доме на Кирова, 78.

Также было дано поручение покрасить скамейки и урны во дворах, уделить особое внимание вывозу мусора. Все выявленные замечания уже в работе.

Ранее сообщалось, что Мамлай провел обход микрорайона Южный и проконтролировал содержание подъездов.