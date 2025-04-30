Александр Мамлай проверил содержание территорий в микрорайоне Фетищево Подольска
В Подольске проверили состояние общественных пространств в Фетищево
Фото: [t.me/podolskadm]
Первый заместитель главы Подольска Александр Мамлай проверил состояние общественных и дворовых территорий в микрорайоне Фетищево. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.
Мамлай проверил содержание подъездов и пообщался с жителями. Он поручил разместить информационные стенды и убрать рекламные листовки в доме на Кирова, 78.
Также было дано поручение покрасить скамейки и урны во дворах, уделить особое внимание вывозу мусора. Все выявленные замечания уже в работе.
Ранее сообщалось, что Мамлай провел обход микрорайона Южный и проконтролировал содержание подъездов.