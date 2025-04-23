Первый замглавы Подольска провел обход микрорайона Южный

Первый заместитель главы городского округа Подольск Александр Мамлай провел обход микрорайона Южный, в нем также приняли участие представители территориального отдела и профильные специалисты. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В рамках обхода они осмотрели детские площадки возле дома в Южном проезде и дома на улице Правды, а также проверили состояние конструкций. Замглавы округа потребовал устранить надписи на игровых элементах в кратчайшие сроки, а также наполнить песочницы на детских площадках песком. Кроме того, Мамлай проконтролировал содержание подъездов.

«Александр Сергеевич обратил внимание на уличные сушилки для белья и рекомендовал ответственным лицам демонтировать те, которыми жители не пользуются», — добавили в пресс-службе.

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