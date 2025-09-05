Аварийность на дорогах снизилась в Московской области

В Подмосковье снизилась аварийность на дорогах. Как сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, за восемь месяцев текущего года в регионе зафиксировали 2,3 тыс. аварий с жертвами и ранеными. Это на 6% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

За указанный период в дорожных авариях в регионе погибли 455 человек, а травмы получили около 2,5 тыс. человек.

Число аварий увеличилось летом. Это связано с интенсивностью движения и высокими скоростями. Чаще всего летом происходили столкновения — зафиксировано около 1 тыс. таких ДТП. В них пострадали 1,2 тыс. человек, погибли 176. На втором месте по частоте случаев — наезды на пешеходов. Произошло 623 таких инцидента. В них пострадали 522 человека, погибли 134.

