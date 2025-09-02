Андрей Воробьев проверил ход ремонта дороги у деревни Мендюкино в Зарайске

«В свое время был большой запрос в наших округах, особенно в сельских территориях, на программу капитального ремонта с устройством твердого покрытия. И один из населенных пунктов, который мы в нее включили — Мендюкино. Здесь для многодетных строятся дома, делается вся инженерная инфраструктура», - отметил губернатор.

Он подчеркнул важность обеспечения доступности малых населенных пунктов в отдаленных округах.

«Поэтому мы увеличили в своем бюджете до 1,5 млрд руб. объем средств на эти цели. Считаем эту работу важной, знаем, что у жителей такой запрос есть. Конечно, мы приоритизируем программу, потому что сразу все дороги асфальтировать не можем. Но хочу сказать, что она и дальше будет реализовываться», - сказал Воробьев.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ]

По словам старосты Мендюкино Екатерины Жуковой, еще 30 лет назад в населенном пункте выделили порядка 300 участков для многодетных семей. При этом участки находились в заброшенном состоянии, а дорог не было. Со временем ситуация изменилась — в деревне начали проводить коммуникации, развивать инфраструктуру, началась застройка.

«Мы видим, что большие деньги выделяются на развитие инфраструктуры, в том числе на ремонт дорог, что для нас очень важно. Дети теперь могут кататься и на самокатах, и на велосипедах, и на роликовых коньках. Да и вообще вся территория благоустраивается, детских площадок появляется все больше», - сказала Жукова.

В этом году в деревне отремонтируют четыре дороги, в 2026-м — еще пять. Это позволит более чем 250 многодетным семьям комфортно добираться до своих участков.

В целом в Зарайске на текущий год запланирован ремонт 12 дорог. На данный момент на пяти участках работы уже выполнены. На остальных завершатся к середине октября. В следующем году отремонтируют 14 дорог.

В Подмосковье в этом и следующем годах отремонтируют более 1 тыс. проселочных дорог, в том числе 481 — в 2025-м и 539 — в 2026-м.

