Автоблогера, который сбил двоих человек в Одинцово, заключили под стражу

Автоблогера, который 16 ноября сбил двоих человек в Одинцово, заключили под стражу. Об этом говорится в сообщении Прокуратуры Московской области.

Отмечается, что мужчина в возрасте 26 лет был арестован на срок до пятнадцатого января следующего года.

Ранее мужчина на участке федеральной трассы не справился с управлением и совершил наезд на двоих человек, которые находились на обочине. В результате одной из женщин был причинен тяжкий вред здоровью.

После ДТП водитель скрылся. Кроме того, ранее мужчину не раз привлекали к административной ответственности за совершение грубых нарушений на дорогах.