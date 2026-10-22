Матч ПСЖ с «Лионом» могут перенести: в Париже не хватает полиции для обеспечения безопасности

RMC Sport: матч ПСЖ — «Лион» могут перенести из-за беспорядков в Париже

Культура и спорт

Фото: [ФК ПСЖ]

Матч 8-го тура Лиги 1 между ПСЖ и «Лионом», который должен пройти в воскресенье, 25 октября, может быть перенесен на другой день, сообщает RMC Sport.

Префектура полиции Парижа обратилась с просьбой о переносе к Профессиональной футбольной лиге Франции. Полицейские не уверены, что смогут обеспечить безопасность во время проведения матча. Ожидается, что в воскресенье во Франции пройдет новая волна массовых демонстраций, которые сопровождаются беспорядками, поджогами, разграблением магазинов и нападениями на полицейских.

Кроме того, в этот день полиции придется обеспечивать безопасность на матче НФЛ между «Питтсбург Стилерз» и Нью-Орлеан Сэйнтс», который пройдет на «Стад де Франс».

По причине протестов один матче Лиги 1 уже переносился, не смогли в изначально запланированное время сыграть «Тулуза» и «Труа».

Ранее сообщалось, что ПСЖ хочет продлить контракт с грузинским вингером Хвичей Кварацхелией, несмотря на тяжелую травму, полученную футболистом в матче с «Барселоной».

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