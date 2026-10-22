«Это Африка, детка»: номер звезды фильма «Я люблю тебя» Толкалиной в ЮАР разгромили обезьяны

48-летняя российская актриса Любовь Толкалина столкнулась с неожиданным происшествием во время отдыха в ЮАР, пишет «Газета.Ru». Звезда фильма «Я люблю тебя» остановилась в отеле, который расположен на территории национального парка Крюгера. Номер Толкалиной разгромили бабуины.

Любовь рассказала, что закрыла окна на щеколду, но не стала занавешивать их. Этой лазейкой и воспользовались обезьяны: они открыли окно и проникли внутрь.

Фото: [ скриншот видео ]

«Это Африка, детка. Украли яблоко, наелись мыла и таблеток, порционные сливки пожевали вместе с пластиком и пытались открыть зубами бутылку джина. Прелесть!» — поделилась Толкалина.

Актриса назвала ситуацию «обезьяньим сказочным свинством» и призналась, что, хотя и знала о риске проникновения диких животных, не ожидала такого размаха.

Позже Толкалина увидела бабуинов вживую. Она назвала их «сладкими, с длинными хвостами, крошечными» животными. Несмотря на погром, актриса осталась в восторге от поездки. Она рассказала, что давно мечтала увидеть диких зверей в естественной среде, и сафари произвело на нее сильное впечатление.

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