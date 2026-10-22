Кто на самом деле креативнее: дети или взрослые? Разница — в уверенности в себе

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Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]

Детей принято хвалить за бурную фантазию и стремление узнавать что-то новое. Однако взрослые могут быть объективно креативнее дошкольников, хотя сами часто считают наоборот, пишет Talker News со ссылкой на исследование Университета Граца в журнале PLOS One. В экспериментах взрослые придумывали более оригинальные и полезные идеи, но дети чувствовали себя увереннее, меньше тревожились и получали от творческих заданий больше удовольствия.

В исследовании участвовали 92 дошкольника и 70 взрослых, большинство из которых были в возрасте около 20 лет. Им предложили придумать необычные способы использования жестяной банки, свободно порисовать и изобрести фантастическое животное.

Работы оценивали независимые эксперты, которые не знали возраста участников. По их оценкам, взрослые во всех трех заданиях показали более высокую креативность.

Однако сами участники воспринимали ситуацию иначе. Дети были более уверены в себе и мотивированы, а взрослые сильнее тревожились. Более трех четвертей взрослых при этом считали дошкольников более творческими, чем себя.

Авторы предполагают, что причина может быть в том, что дети просто чаще занимаются творчеством. В среднем они делали что-то творческое примерно раз в день, тогда как взрослые — около раза в неделю.

Исследователи считают, что распространенная идея о большей креативности детей слишком упрощена: взрослые способны создавать более оригинальные идеи, но гораздо чаще сомневаются в собственных способностях.

иностранная пресса

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