Более 90% квартир передали жителям последних корпусов ЖК «Тетрис» в Красногорске

Более 90% квартир последних корпусов ЖК «Тетрис» от ГК «Садовое кольцо» в Красногорске передали жителям, строительство двух финальных корпусов жилого комплекса завершено летом 2026 года. В августе началась передача квартир жителям седьмого корпуса, в сентябре — шестого. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Собственники 570 квартир завершили процедуру приемки, передача оставшихся 50 квартир планируется до конца 2026 года. Площадь новостроек составила 41,8 тыс. кв. м, для автомобилистов предусмотрен подземный паркинг. В общей сложности в комплекса возведено девять жилых башен высотой от 28 до 31 этажа.

На территории работает трехэтажный торговый центр «Тетрис Молл» с магазинами и фуд-кортом, филиал гимназии № 7 им. Д. П. Яковлева с дошкольным отделением. Поблизости находятся поликлиники № 2 и № 180.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Подмосковье.