Автоинспекторы рассказали подросткам Подольска о правилах безопасной езды на мототранспорте. Занятие состоялось у села Покров, где расположена одна из самых больших мотошкол Подмосковья.

В Подмосковье активно ведутся ремонтные работы на дорогах. Так, специалисты привели в порядок искусственные неровности в пяти округах, отметили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В мотошколе в Подольске занятия проводятся на специально оборудованной трассе, что позволяет обеспечить безопасные условия для практики.

В ходе урока автоинспекторы напомнили подросткам правила дорожного движения, рассказали об ответственности за управление мототранспортом без водительских прав, а также отметили важность использования защитной экипировки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какая работа по снижению травматизма на ж/д ведется в регионе.