Автомобили с нейросетью за неделю выявили в Подмосковье 1,7 тысячи нарушений в содержании территорий

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

Автомобили, оснащенные комплексами с нейросетью, за неделю зафиксировали в регионе более 1,7 тысячи нарушений в содержании территорий, передает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В целом число обнаруженных нарушений было на 7% меньше, чем неделей ранее.

Больше всего нарушений зафиксировали в Одинцово, Балашихе, Солнечногорске, Ленинском округе, Истре.

В большинстве случаев нарушения были связаны с несвоевременной уборкой территорий, наличием вандальных надписей и навалов мусора.

По итогам недели в муниципалитетах выписали штрафы на пять миллионов рублей.