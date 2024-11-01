Автовладельцев в Подмосковье предупредили о сильном дожде и гололедице

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предупредили жителей и гостей региона об ухудшении погоды второго и третьего ноября.

Согласно прогнозу, в регионе усилится ветер, пройдет сильный дождь и образуется гололедица. Порывы ветра могут превышать 20 метров в секунду. Кроме того, в ночные часы похолодает до минус двух градусов.

Автовладельцев призвали быть предельно внимательными в дороге и не превышать скорость. Следует избегать резких маневров и обгонов, а вблизи пешеходных переходов снижать скорость. Кроме того, обязательно нужно заменить летнюю резину на зимнюю.