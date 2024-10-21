Бизнес Подмосковья получил более 200 субсидий на маркетплейсы и франшизы

Подмосковные предприниматели с января текущего года получили свыше двухсот субсидий в рамках реализации программ «Маркетплейсы» и «Франшизы», передает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Так, поддержку для размещения продукции на маркетплейсах получили 140 предпринимателей. Их общая сумма превысила 32 миллиона рублей. Субсидии на развитие дела по франшизе получил 81 предприниматель. Сумма поддержки составила более 35 миллионов рублей.

Заявку на участие в указанных программах поддержки можно подать до конца года. Подробная информация об условиях участия в них представлена на инвестпортале региона.