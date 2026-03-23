Благоустройство 436 детских площадок проведут в Подмосковье в 2026 году

Благоустройство 436 детских площадок планируется провести в Подмосковье в 2026 году. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. Он отметил, что за последние пять лет в регионе благоустроили более 2 тыс. подобных объектов.