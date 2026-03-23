Благоустройство 436 детских площадок проведут в Подмосковье в 2026 году
Более 400 детских площадок благоустроят в Подмосковье в 2026 году
Благоустройство 436 детских площадок планируется провести в Подмосковье в 2026 году. Об этом сообщил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов. Он отметил, что за последние пять лет в регионе благоустроили более 2 тыс. подобных объектов.
«Жители сами определяют, какой двор нуждается в обновлении в первую очередь, их наказы ложатся в основу нашей работы», - сказал Брынцалов.
Также за указанный период в области отремонтировали более 500 школьных стадионов. В этом году планируется обновить еще 15.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о переходе дорожных служб на весенний период работы.