Благоустройство пешеходной тропы завершилось на Высотной улице в Подольске
Фото: [t.me/podolskadm]
Благоустройство пешеходной тропы завершилось на Высотной улице в Подольске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В 2026 году в Подольске планируется обустроить свыше 30 пешеходных троп в рамках реализации программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Пешком».
Новая тропа на Высотной улице расположена возле домов № 7 и № 9. Ее протяженность составляет более 120 м.
С начала года в Подольске благоустроили 27 пешеходных троп, общая протяженность которых превысила 1,7 км.
