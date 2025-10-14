Благоустройство пешеходной тропы завершилось на Высотной улице в Подольске. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

В 2026 году в Подольске планируется обустроить свыше 30 пешеходных троп в рамках реализации программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Пешком».

Новая тропа на Высотной улице расположена возле домов № 7 и № 9. Ее протяженность составляет более 120 м.

С начала года в Подольске благоустроили 27 пешеходных троп, общая протяженность которых превысила 1,7 км.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве скверов и аллей в регионе.